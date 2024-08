Avon finisce in bancarotta: il colosso della cosmetica travolto dalle accuse per il talco cancerogeno

Avon presenta istanza di fallimento: accusato di talco cancerogeno

La società cosmetica Avon ha richiesto la protezione dal fallimento negli Stati Uniti per affrontare i debiti e le responsabilità legali legate alle accuse di contaminazione dei suoi prodotti a base di talco con sostanze cancerogene, secondo quanto riportato in un comunicato. Avon ha avviato la procedura di ammissione al Chapter 11 presso il Tribunale fallimentare del Distretto del Delaware, che permette alle aziende di continuare a operare mentre sviluppano un piano di ristrutturazione del debito.

Natura & Co, gruppo brasiliano che ha acquisito Avon nel 2020, ha stipulato un accordo per acquisire partecipazioni nelle operazioni internazionali di Avon per 125 milioni di dollari. Inoltre, il gruppo ha dichiarato di essere pronto a fornire un finanziamento di 43 milioni di dollari come dehttps://www.affaritaliani.it/economia/notizie-aziende/avon-italia-rosita-conte-nominata-general-manager-842630.html#google_vignettebitore in possesso, garantendo, secondo il comunicato, la liquidità necessaria per sostenere gli obblighi di Avon Products durante il processo.

Nel dicembre 2022, una giuria di Los Angeles ha ordinato ad Avon di risarcire oltre 50 milioni di dollari a una donna dell'Arizona che affermava di aver sviluppato un cancro dopo aver utilizzato prodotti cosmetici contenenti talco contaminato da amianto.

Il mese scorso, una giuria ha assegnato 24,4 milioni di dollari a un ex custode di uno stabilimento Avon nell'Illinois, affetto da mesotelioma. Nonostante ciò, Avon ha sempre negato che i suoi prodotti a base di talco siano causa di cancro.