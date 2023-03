Avon Italia: Rosita Conte nominata General Manager

Avon Italia, annunciata la nomina di Rosita Conte come General Manager

Avon Italia ha annunciato la nomina di Rosita Conte come General Manager. Conte ha iniziato la sua carriera nell'azienda, leader mondiale nel settore beauty nel canale della vendita diretta di prodotti cosmetici, nel 2002, entrando nel reparto marketing internazionale e trascorrendo i successivi 10 anni lavorando in diversi mercati come Spagna, Regno Unito e Turchia. Ha ricoperto ruoli manageriali ed internazionali di grande rilievo, è stata Head of Commercial Integration (Trade Marketing, Field Events & Communication) in Avon Italia e ha provveduto ad attivare una nuova strategia per l’utilizzo e l’implementazione dei canali social, introducendo un approccio personalizzato per gli incentivi e gli eventi alla forza vendita e costruendo partnership con marchi noti.

Da luglio 2021 è stata Commercial Marketing Director Avon Italia, ha guidato la strategia di re-branding dell’azienda con l'obiettivo di raggiungere il riposizionamento e il rilancio del brand attraverso una visione omnichannel B2B e B2C consulente e cliente centrica.

"Il 2023 sarà un anno cruciale per Avon Italia: ci apriremo sempre di più all’omnicanalità, migliorando la visibilità del nostro marchio e continuando il percorso di trasformazione e digitalizzazione della forza vendita grazie all’implementazione di strumenti, app e piattaforme on-line. Come facciamo da più di 130 anni, continueremo a prenderci cura delle donne sostenendole in due tra le cause femminili più importanti come la ricerca e la prevenzione del tumore al seno e la lotta alla violenza domestica e alla violenza di genere", ha commentato Rosita Conte.

"Grazie ai nostri prodotti di altissima qualità dai prezzi accessibili le rendiamo inoltre più belle, sicure di sé e non solamente imprenditrici esperte di beauty, ma parte integrante di una comunità senza confini in cui le loro storie di successo, di realizzazione professionale e personale sono ogni giorno di ispirazione per altre donne", ha concluso Conte.