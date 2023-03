Azzolari alla guida di Roberto Cavalli. L'ex Ceo Fontana riparte da Dsquared2

Sergio Azzolari è il nuovo Ceo di Roberto Cavalli

Roberto Cavalli annuncia la nomina di Sergio Azzolari a Ceo della maison. Azzolari, executive di lungo corso, esperto dell'industria della moda e del lusso, entrerà in carica il 2 aprile prossimo e riporterà al board di Cavalli.

"Trovare il partner giusto con il quale lavorare per condurre Roberto Cavalli nel proprio percorso di crescita, è stato per me un obiettivo primario negli ultimi mesi - commenta il presidente di Damac, Hussain Sajwani, proprietario della maison - e sono entusiasta che Sergio Azzolari abbia accettato di unirsi al nostro talentuoso team. È un leader abile, appassionato nello studio del consumatore e che vanta una comprensione articolata delle dinamiche di costruzione di marchi globali, in contesti omnicanale. Queste capacità, combinate con il suo stile di lavoro in squadra, la sua esperienza nei processi di trasformazione e la sua determinazione ai risultati, ci daranno un grande vantaggio per progredire verso il futuro del brand".

Azzolari vanta un'importante expertise nei progetti di sviluppo, avendo lavorato con alcuni dei principali marchi globali, nonché un'esperienza diversificata dei canali di distribuzione, inclusi e-commerce, wholesale e retail diretto. Sergio Azzolari ha recentemente ricoperto il ruolo di ceo di DSquared2, primo ceo in house per il marchio dal 2017.

Prima della sua esperienza con DSquared2, Azzolari ha ricoperto numerosi ruoli di leadership esecutiva all'interno del gruppo Tod's, Luxottica e Missoni accrescendo la propria conoscenza dei mercati asiatici, americani ed europei attraverso tutti gli aspetti del retail, del marketing e dello sviluppo prodotto. Dall’acquisizione da parte del Gruppo Damac e sotto la direzione creativa di Fausto Puglisi, Roberto Cavalli ha registrato una significativa crescita a due cifre su base annua.

“Roberto Cavalli - afferma Sergio Azzolari - è una delle più grandi icone della moda mondiale e un marchio che ammiro da molti anni. È un'incredibile opportunità per me poter collaborare con mister Sajwani e insieme sviluppare questo progetto, forti di 50 anni di tradizione e innovazione. Il marchio ha un enorme potenziale in tutto il mondo e non potrei essere più entusiasta di guidare la prossima fase di crescita insieme al team".