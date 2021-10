Bain Capital Credit insieme a Omnam Group, acquisito un hotel sul lago di Como

Bain Capital Credit LP, società di investimento statunitense, e Omnam Group, investitore e sviluppatore immobiliare globale hanno annunciato oggi la creazione di una nuova joint venture per lo sviluppo nel settore alberghiero la cui prima acquisizione è rappresentata dall'Hotel Britannia Excelsior da 285 camere, attraverso un fondo gestito da Kryalos SGR.



L'iconico edificio si trova sulle rive del prestigioso Lago di Como e sarà riqualificato per trasformarlo nel più desiderabile hotel 5 stelle luxury lifestyle del lago attraverso un ampio programma di investimenti. Bain Capital possiede attualmente oltre 35 hotel in Italia con 2.500 camere e oltre 115 hotel in Europa con 8.000 camere, mentre per Omnam si tratta del quarto progetto alberghiero nel mercato italiano.

L'Hotel Britannia Excelsior è un maestoso edificio del 19° secolo situato sulla riva del Lago di Como con una vista mozzafiato su Bellagio e le montagne della Grigna. L'hotel comprende 13.500 mq di aree interne e 5.300 mq di aree esterne. Il riposizionamento del complesso comprenderà oltre 2.000 mq di strutture dedicate alla ristorazione con bar e ristoranti con vista sul lago, la più grande piscina galleggiante del lago con 1.400 mq, un unico lido di 2.300 mq e 4.000 mq di area edificabile che sarà convertita in una spa, un centro conferenze e aree di parcheggio.

Il Lago di Como, situato a solo un'ora dall'aeroporto di Milano Malpensa, è stato caratterizzato da una crescita dei visitatori negli ultimi anni con una forte domanda internazionale e una demografia di viaggiatori sempre più giovane. Onorando il retaggio storico dell'hotel e il ricco patrimonio del lago, la JV trasformerà l'Asset in una destinazione di lusso accessibile per offrire un'esperienza intensa, una vasta gamma di locali per la ristorazione e strutture per il benessere e il fitness.

"Siamo lieti di lanciare la nostra joint venture con Omnam con un'acquisizione così prestigiosa", ha detto Fabio Longo, Managing Director di Bain Capital. "Siamo lieti di poter portare la nostra vasta esperienza nel mercato italiano per sviluppare questo asset con Omnam in una destinazione lifestyle di lusso". L'Hotel Britannia Excelsior è una fantastica opportunità all'interno del mercato dell'ospitalità a valore aggiunto. Questo migliora il considerevole portafoglio immobiliare realizzato in tutta Europa, che stiamo sviluppando attivamente attraverso opportunità di investimento altrettanto interessanti".

"Questa acquisizione ci consentirà di portare nuova vita al Lago di Como e segna la prima pietra miliare tra Omnam e Bain Capital nella nostra più ampia collaborazione attraverso la joint venture", afferma David Zisser, CEO di Omnam. "Omnam mira a creare una nuova sofisticata esperienza di hotel di lusso che celebri la bellezza naturale del Lago di Como, pur rimanendo accessibile a tutti. "La nostra esperienza risiede in sviluppi complessi con l'intenzione di trasformare l'ordinario in contemporaneo creando una vera destinazione di ospitalità con molteplici concetti di offerte F&B best-in-class, vivace vita notturna e design distintivo che rispondono ai desideri e alle esigenze del nuovo viaggiatore moderno.



"Siamo felici e orgogliosi di aggiungere questo magnifico bene al nostro portafoglio e non vediamo l'ora di sviluppare la nostra joint venture attraverso ulteriori acquisizioni nel promettente settore dell'ospitalità. Approfitteremo dell'esperienza di Omnam con i suoi W Roma, Four Seasons Puglia e Baccarat Firenze nello sviluppo di questo bene unico".



"Gli investimenti nel settore alberghiero sono in crescita in Italia, che rimane ai primi posti nelle scelte dei grandi operatori internazionali - ha dichiarato Paolo Bottelli, amministratore delegato di Kryalos Sgr - Nei prossimi mesi vogliamo consolidare questo trend, con particolare attenzione non solo alle grandi città turistiche, che rimangono ai primi posti nelle scelte di investimento, ma anche ad aree altrettanto eccellenti come i laghi e le rinomate località di mare o montagna. Poiché investitori e operatori guardano al settore con crescente interesse, si prevedono anni di forte espansione e nuove aperture che miglioreranno l'offerta, rendendola più competitiva e in linea con gli standard globali. La grande esperienza delle tre parti in questo mercato ci ha permesso di collaborare a questa transazione". Omnam e Bain Capital sono stati assistiti in questa acquisizione da DLA PIPER, LinkLaters, CBRE e Addleshaw Goddard.