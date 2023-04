Banca d'Italia lancia l'allarme, migliaia di famiglie a rischio. Ecco le obbligazioni più pericolose

Bankitalia avvisa i risparmiatori, ecco quali sono le obbligazioni "pericolose"

Bankitalia lancia l’allarme. Con un comunicato, l’Istituto di via Nazionale ha messo in guardia i risparmiatori dalla eccessiva quantità di certificates, cartolarizzazioni e di obbligazioni AT1, tra le obbligazioni più rischiose.

I bond AT1 sono titoli di debito emessi direttamente dalle banche. Non hanno scadenza e quindi possono essere assimilabili ai titoli obbligazionari perpetual. Hanno un alto rendimento ma hanno anche un alto rischio di perdita in caso di eventi avversi. Infatti il loro valore può azzerarsi in casi estremi, come accaduto a Credit Suisse.

Secondo la Banca d’Italia, le famiglie italiane detengono oltre 50 miliardi di questi titoli e di altre obbligazioni complesse. Nel solo 2022 l’ammontare complessivo è salito di 11 miliardi.

Fortunatamente, il valore complessivo di questi titoli di debito rischiosi nei portafogli degli italiani rappresenta solo l’1% dell’intera ricchezza delle famiglie. Tuttavia, non si dovrebbe sottovalutare il problema. Gli investitori privati, come scrive Proiezionidiborsa, dovrebbero verificare se hanno investito in questi titoli.