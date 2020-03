Banca Mediolanum, a febbraio raccolta netta totale a 1,1 miliardi di euro

Banca Mediolanum ha comunicato i risultati commerciali del mese di febbraio 2020.

Nel mese di febbraio, Banca Mediolanum ha registrato una raccolta netta totale a 1,1 miliardi di euro e una raccolta netta in risparmio gestito pari a 98 milioni di euro.

Le erogazioni di mutui e prestiti a favore della clientela del Gruppo, nel mese, sono salite a 226 milioni di euro. Per quanto riguarda il business assicurativo della protezione, invece, la raccolta premi nel mese è ammontata a 8,9 milioni di euro.

“Oltre 1,1 miliardi nel mese di febbraio segnano un nuovo traguardo per la raccolta netta di Banca Mediolanum, che da inizio anno si attesta quindi a 1,9 miliardi, anche grazie al contributo positivo della promozione con cui offriamo ai nostri clienti in Italia il 2% lordo sulle nuove masse vincolate in conto corrente”, ha dichiarato Massimo Doris, amministratore delegato della Banca.

“La nostra rete si sta prevalentemente concentrando sull’acquisizione di nuova clientela e nuova liquidità dal momento che la promozione scadrà il 31 marzo. Mi preme sottolineare che circa un terzo della raccolta in risparmio amministrato deriva da acquisizione di nuovi clienti, mentre la restante parte si riferisce a clienti esistenti che scelgono di incrementare la quota del loro patrimonio in Banca Mediolanum, prediligendo la solidità e i servizi del nostro istituto, specie in questa fase di mercato estremamente volatile e caratterizzata da forte incertezza”.

Doris ha concluso: “Gli ottimi risultati raggiunti anche questo mese dalle erogazioni alla clientela e dai premi emessi relativi alle polizze protezione confermano il valore della nostra strategia che mira a posizionarci come punto di riferimento esclusivo per tutte le esigenze finanziarie dei nostri clienti”.