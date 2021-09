Banca Mediolanum rilancia i Pir con il Salone del Risparmio

Cominciando dal Salone del Risparmio per poi proseguire con un tour in tutta Italia, Banca Mediolanum rilancia i Pir. A renderlo noto, la banca stessa in un comunicato. Da sempre, Banca Mediolanum crede nei Piani Individuali di Risparmio e scende nuovamente in campo per il loro rilancio, in un momento storico, per l’Italia, di crescita e di prospettive positive, dopo un lungo periodo di austerity, tra PNRR e la capacità di esportare in una economia globale in espansione, a cui si aggiunge, la vastissima liquidità privata che potrà essere immessa nell’economia reale, quale ulteriore stimolo allo sviluppo delle imprese nazionali.

Già pioniera nella distribuzione dei PIR e tuttora leader di mercato, Banca Mediolanum, si legge in una nota della società, sarà presente domani, 15 settembre alle ore 14:30, al Salone del Risparmio presso MiCo di Milano, con un evento speciale intitolato “Fare centro con i PIR”. Padrone di casa sarà Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum, a cui si alterneranno i contributi di esperti economici autorevoli e campioni sportivi. Il conduttore dell’evento sarà il giornalista televisivo di Sky, Fabio Tavelli.

L’evento speciale darà il via a un tour di incontri per avvicinare i risparmiatori ai PIR. Si partirà il 16 settembre da Reggio Emilia per toccare altre 10 città italiane. Da Roma a Milano, da Treviso a Catania, fino al 18 ottobre. Sarà un momento di confronto tra manager della Banca, economisti accreditati e giornalisti finanziari. “I PIR sono la storia di un successo annunciato”.

Ne è convinto Stefano Volpato, che prosegue: “Per come sono concepiti normativamente, i PIR inducono i risparmiatori ad adottare comportamenti virtuosi ed efficienti per i propri risparmi. Investendo sulle piccole e medie imprese italiane, sostengono il rilancio del Paese. Mai come ora, in questo momento storico, i Piani Individuali di Risparmio sono un’opportunità per tutti.”