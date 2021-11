Banca PopSondrio, fissata l’assemblea per la trasformazione in Spa il 29/12

Banca Popolare di Sondrio, il 28/12 la riunione degli azionisti, il 29/12 la seconda convocazione

L'assemblea dei soci della Banca Popolare di Sondrio che dovra' dare via libera alla trasformazione in societa' per azioni si terra' il 29 dicembre. Il cda ha infatti deliberato di riunire gli azionisti il 28 dicembre in prima e il 29 in seconda convocazione: trattandosi di una Popolare e visti i quorum necessari perche' l'assemblea si possa tenere in prima convocazione, come tradizione si andra' con ogni probabilita' alla seconda.

L'assemblea, che dovra' adottare anche il nuovo statuto, non si terra' in presenza causa Covid e quindi gli azionisti potranno partecipare solamente attraverso il rappresentante designato. La banca rende noto inoltre che 'il valore di liquidazione unitario delle azioni eventualmente oggetto di recesso e' stato determinato 3,7548 euro'. A Piazza Affari il titolo a chiuso la seduta odierna a 3,38 euro.