Banca PopSondrio, pressing Bce sul cambio in Spa. Statuto verso Francoforte

In dirittura d'arrivo il cambio di veste societaria per la popolare valtellinese, che entro il 2021 è chiamata a trasformarsi in società per azioni. A ribadire con forza come questo esito sia l'unico possibile è stata la Vigilanza Bce, che nei giorni scorsi, a quanto risulta a Il Sole 24 Ore, ha chiesto all'istituto di Sondrio un aggiornamento rispetto all'iter di trasformazione. Francoforte, in particolare, tramite il team ispettivo (il Joint supervisory team) ha chiesto un piano dettagliato con l'indicazione dei passaggi procedurali e le relative tempistiche.

Alla richiesta la banca avrebbe risposto a stretto giro fornendo dettagli che, a quanto risulta, non sarebbero stati tuttavia ritenuti del tutto esaustivi. Realistico d'altra parte che proprio il pressing dei giorni scorsi esercitato dagli ispettori Bce abbia spinto comunque la banca ad accelerare nel percorso già tracciato. Non èun caso che giovedì 5 il consiglio di amministrazione della banca abbia approvato il progetto del nuovo statuto che è "finalizzato alla trasformazione della Banca in società per azioni" e "che sarà sottoposto all'Autorità di Vigilanza".

Proprio questa settimana, la banca invierà il nuovo statuto a Francoforte. I tempi del resto sono stretti. Dal momento dell'invio del nuovo statuto alla Vigilanza scattano fino a 90 giorni per l'autorizzazione, dopo di che la banca ha tempo un mese per convocare l'assemblea. Sono dunque formalmente almeno quattro i mesi necessari per l'autorizzazione assembleare e per far si' che la trasformazione in Spa sia efficace.

Al di là delle tempistiche, sembra oramai avviata a conclusione una lunga vicenda, a dir poco tortuosa, nata con l'approvazione della riforma delle Popolari nel 2015. Resta da capire quali saranno gli assetti azionari una volta che la trasformazione in Spa sarà realtà. A mettersi in una posizione di primo piano è Unipol, la compagnia assicurativa che, oltre a controllare il 19% di Bper, ha annunciato di essere salita al 9% del capitale della popolare valtellinese.