Banche, arriva il decreto per rimuovere i manager corrotti

Banche, arriva il decreto per rimuovere i manager corrotti. È in arrivo una sorta di nuovo "spazzacorrotti". Ma solo per le banche. O meglio per i vertici e gli amministratori degli istituti di credito. Un decreto del ministero dell'Economia con il nuovo regolamento che stabilisce i "requisiti e i criteri di idoneità" per banchieri e intermediari finanziari. E che, nella sostanza, consente alla Banca d'Italia e alla Bce di rimuovere, in maniera più rapida, corrotti e incapaci che ricoprono ruoli di vertice nei consigli di amministrazione e tra gli altri dirigenti.

