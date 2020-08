Banche, Castagna al lavoro sul risiko. A Bpm la maglia rosa di Piazza Affari

"E' evidente che l'aggregazione di Ubi Banca in Intesa Sanpaolo cambia il contesto competitivo per tutte le altre banche italiane, noi compresi. Per il momento la nostra priorità è di attraversare bene la fase di crisi post Covid dell'economia italiana, e in questo senso i risultati del primo semestre ci confortano. Contemporaneamente puntiamo ad aumentare il valore di BancoBpm, se serve anche attraverso aggregazioni che vengano apprezzate dal mercato". Le parole del Ceo di BancoBpm Giuseppe Castagna riaccendono l'appeal speculativo del titolo di Piazza Meda in Borsa in una seduta positiva per tutto il comparto bancario.

BancoBpm segna infatti la performance migliore del listino principale di Piazza Affari con un balzo del 6,89% a 1,397 euro. In merito alle indiscrezioni su una possibile aggregazione con Unicredit, Castagna ha risposto: "non commento alcuna voce". "La realta' è che per il momento, almeno per quanto ci riguarda, non esistono piani concreti di aggregazione - ha proseguito Castagna - Ma è evidente che tutti stanno facendo le opportune valutazioni. Avvicinare Intesa sarà difficile, dato il divario dimensionale che si è creato. Ma è vero che due-tre grandi poli bancari sarebbero necessari nell'interesse dell'economia italiana".

Alla domanda se teme che Banco Bpm possa diventare una preda, il top manager ha risposto che "il compito mio e del board è quello di aumentare il valore della banca nell'interesse di tutti gli azionisti, se serve anche attraverso il consolidamento con un'altra banca. Preda? Siamo una public company, siamo sul mercato".

Equita Sim conferma la raccomandazione buy e il prezzo obiettivo a 1,9 euro su Banco Bpm. Castagna "ha evidenziato come la fusione Intesa Sanpaolo-Ubi cambi drasticamente lo scenario competitivo e che per le banche di medie dimensioni, compresa Banco Bpm, non si debbano escludere aggregazioni, una volta superato il contesto di crisi causato da Covid-19", sottolineano gli analisti.

"Recentemente Banco Bpm è stata accostata a diversi nomi per valutare una business combination, da Mps a Unicredit; in particolare Castagna evidenzia che due grandi poli bancari sarebbero nell`interesse dell`economia italiana, sebbene Mustier abbia ribadito piu' volte di voler procedere con una politica standalone", aggiungono gli esperti.

"Riteniamo che per BancoBpm il principale ostacolo ad un`aggregazione sia rappresentato dal gap di valutazione a cui la societa' tratta rispetto ai peer", rispetto ai quali ha multipli piu' bassi, "e che potrebbe trovare l`opposizione di alcuni investitori istituzionali. Riteniamo tuttavia che le dichiarazioni di Castagna rafforzino ulteriormente l'appeal speculativo sul settore", commenta Equita.

"Infine nell'intervista Castagna sottolinea che la crescita di BancoBpm al 20% di Anima è un investimento strategico - fatto a valutazioni di mercato appetibili - e conferma la disponibilità della banca a sostenere eventuali piani di crescita della società. Per noi Anima rimane uno dei principali player per giocarsi il consolidamento nel settore del risparmio gestito in Europa", conclude Equita, che su Anima Holding ha una raccomandazione buy e un prezzo obiettivo a 4,8 euro.