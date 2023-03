Banche, Giorgetti: "In caso di contagio pronti a intervenire"

Banche, le rassicurazioni del ministro dell'Economia Giorgetti

"Il governo e' sempre pronto per i provvedimenti, siamo inseriti in un sistema come quello europeo che ha delle regole e un sistema di controlli, ma, ribadisco, fino a questo momento, per quanto riguarda il sistema bancario non abbiamo segnali di preoccupazione perche' i problemi che hanno avuto a esempio in Svizzera con Credit Suisse riguarda delle fattispecie che non sono tipiche della banche italiane, ma forse di altre banche europee come si e' visto, ma non di quelle italiane".

Lo ha detto, a margine della cerimonia di giuramento degli allievi della Gdf a Bergamo, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, alla domanda se il governo e' pronto a prendere provvedimenti in caso di contagio della crisi che sta coinvolgendo il sistema bancario a livello internazionale. Tuttavia, ha ribadito il ministro, "al momento non abbiamo segnali di preoccupazione".