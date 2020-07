Banche senza cedole per tutto l'anno. Al mercato non va giù. Vendite in Borsa

Giornata di vendite sul comparto bancario milanese con l'attenzione degli investitori che e' tornata sul tema della cedole. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la Bce - considerata l`incertezza sull`evoluzione del contesto macroeconomico - sarebbe intenzionata a confermare la sospensione dei dividendi per tutto il 2020, andando quindi oltre l`attuale scadenza del primo ottobre. La decisione definitiva, dovrebbe essere comunicata nei prossimi giorni e da Equita si aspettano che vada in questa direzione, mentre ritengono altamente improbabile che venga fatta una distinzione tra gli istituti in base alla loro attuale posizione patrimoniale.

Equita crede che l`eventuale proroga da parte della Bce al divieto di pagamento dei dividendi continuera' a non includere la sospensione al pagamento delle cedole degli AT1, come gia' piu' volte ribadito dal regulator nei mesi precedenti. La sospensione comporterebbe infatti un impatto trascurabile sui ratio patrimoniali delle banche (circa 10 bps in media per le banche italiane) a fronte di un sensibile allargamento degli spread di credito e rendendo piu' costoso il rifinanziamento di questi strumenti, emessi dalle banche in ottica regolamentare.

Secondo i calcoli degli analisti, la cancellazione dei dividendi sugli utili 2019 determina 'un capital release' per le principali banche quotate italiane di 5,7 mld, circa 58bps a livello di Cet1, lasciando quindi ulteriore margine sia per rafforzare il lending che per contrastare un potenziale aumento dei default. Banco Bpm -3,19%, Intesa Sanpaolo -1,44%, Mediobanca-1,73%, Ubi B. -1,24%, Unicredit -2,47%, B.Mps -3,42%, Bper -3,45%.