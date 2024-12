Borsa, Europa positiva e Piazza Affari in rialzo. A Milano corre Banco Bpm dopo la scalata di Crédit Agricole

Borsa, Bpm entra negli scambi e segna un +2%

La Borsa di Milano procede in debole rialzo con l'Ftse Mib che segna +0,12% a 34.791,49 punti. Banco Bpm entra negli scambi e viaggia positiva guadagnando il 2,18%. Il titolo non era riuscito a fare prezzo in apertura a Piazza Affari dopo che il Credit Agricole è salito al 15% del capitale. Unicredit perde invece l'1,28%. Bene il comparto del lusso con Cucinelli che avanza del 2,32% e Moncler che sale del 2,75%. Svetta Tenaris segnando +2,88%. In ribasso invece le azioni di Iveco (-3,14%), Leonardo (-1,44%) ed Hera (-1,19%).

In lieve calo lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi dopo la chiusura a 108,6 punti di venerdì, a 107,7 punti questa mattina. Il rendimento decennale si attesta al 3,169%. Piuttosto stabile il differenziale tra Oat francesi e Bund tedeschi, a 76,7 punti, con la legge speciale che è "pronta" e che dovrebbe essere presentata al prossimo consiglio dei ministri. Il rendimento decennale viaggia al 2,864%. Sul fronte valutario viaggia ancora in lieve flessione l'euro sulla moneta statunitense, in attesa della riunione della Bce di giovedì cui seguiranno le dichiarazioni della presidente Christine Lagarde. La divisa europea si attesta attorno a 1,0542 sul dollaro (-0,25%). E' in lieve risalita rispetto alla moneta nipponica, a 158,35 yen (+0,08%). Cambio dollaro/yen a 150,19.