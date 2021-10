Banco Bpm, piano industriale di Castagna nelle prime due settimane di novembre

Piano industriale 2022-2024 di Banco Bpm in arrivo fra inizio e metà novembre, giusto in tempo per rispettare quanto comunicato al mercato in occasione della semestrale. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, è questa la finestra temporale in cui le nuove strategie del gruppo bancario guidato da Giuseppe Castagna dovrebbero esser presentate alla comunità finanziaria. Tempistica che registra qualche settimana di ritardo rispetto a quanto circolato a inizio settembre.





Secondo alcune indiscrezioni, infatti, il piano stand alone (in attesa di operazioni di consolidamento) dell’istituto di Piazza Meda sarebbe dovuto arrivare entro il mese di novembre in modo da consentire al vertice di tenere conto anche dei risultati del terzo trimestre e della chiusura dell’esercizio di bilancio in arrivo.



L’intenzione rimane dunque questa, ma il management pare che si prenderà qualche settimana in più. L’ultimo piano industriale era stato presentato il 3 marzo 2020 ed era stato subito superato, alla voce target, dal sopraggiungere della pandemia.

Ad agosto, quando erano stati diffusi i numeri dell’andamento del business dei primi sei mesi dell’anno, il gruppo di Piazza Meda aveva precisato che le nuove strategie sarebbero state varate “entro la data di approvazione della situazione patrimoniale ed economica al 30 settembre 2021”. Il board guidato da Castagna è in agenda per il 4 novembre.