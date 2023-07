Banco Bpm vara un polo pagamenti con Fsi, vale oltre 2 mld. Nuova partnership

Banco Bpm, ecco cosa c'è dietro alla partnership con Fsi

Dall'accordo tra Banco Bpm e Fsi nasce il secondo player nazionale del settore dei pagamenti, l'operazione finanziaria ha un valore stimato in 2 miliardi. "La partnership - scrive in una nota la banca di piazza Meda - porterebbe alla creazione di un colosso, interamente controllato da operatori italiani. Bpm intende conferire le proprie attività nel business della monetica a Fsi, con riconoscimento di un corrispettivo misto per cassa e in azioni comportante benefici anche in termini di capitale".