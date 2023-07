Mutui-finanziamenti, volano gli interessi: nel 2024 aumenti di quasi 50 mld

Roberto La Caria, STM: “Questa politica rialzista della BCE porterà con molta probabilità a una contrazione economica rilevante, se non a una vera e propria recessione”

Secondo l’analisi mensile di Confindustria, il continuo rialzo dei tassi da parte della BCE per combattere l’inflazione sta sempre più frenando il credito bancario, indebolendo l’economia italiana e le imprese. Sulla stessa linea il Governo, che giudica l’aumento dei tassi più dannoso dell’inflazione e un percorso verso la recessione.

Stesse preoccupazioni arrivano dagli operatori del settore. Dall’analisi di Studio Temporary Manager, società specializzata nei servizi di temporary manager, le recenti comunicazioni poco “tranquillizzanti” della Presidente Lagarde si traducono per le imprese italiane in quasi €50 mld di interessi, quasi €30 mld in più rispetto al 2022, a cui vanno aggiunti gli interessi sulle locazioni finanziarie.