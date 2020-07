BancoBpm, riaperture in 2 tranche. Su Affari la mappa delle filiali

A sorpresa, Giuseppe Castagna rialza la serranda sulle 250 filiali di Banco Bpm che erano rimaste chiuse durante la fase del lockdown (500 in tutto, 250 riaperte a maggio su 1.700 complessive). Sportelli che nonostante la riapertura, di pari passo con la riduzione degli indici di contagio del Covid, delle attività e della circolazione, il gruppo di Piazza Meda aveva tenuto con la serranda abbassata facendo crescere i timori dei sindacati, Fabi in primis, su futuri ridimensionamenti della rete oltre le 200 chiusure annunciate nell'ultimo piano Industriale (strategie che devono essere riviste verso la fine dell'anno).





In vista della nuova fase del risiko bancario sulla creazione del terzo polo del credito, Banco Bpm, dopo che Ubi è finita sotto scalata di Intesa-Sanpaolo, è il principale indiziato e quindi un dimagrimento delle filiali è visto come uno step necessario per preparare la banca a operazioni di M&A che generano sovrapposizioni nella rete, non più sostenibili nell'era del fintech.

Invece ieri, nel tardo pomeriggio, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, la banca, anche dopo il pressing delle siglie sindacali, ha deciso di riaprire i restanti 250 sportelli con una doppia timeline: 108 il 20 luglio mentre il 6 settembre ripartiranno le restanti 142.

Fonti interne alla banca rivelano che nel primo blocco di riaperture rientrano 15 filiali nell'area di Bergamo, Brescia e Lecco (Brianza), 39 a Milano e provincia, 9 a Novara, 7 in zona Lodi, 14 a Verona, 12 sulla dorsale tirrenica, 5 in Emilia-Romagna e 7 al Centro-Sud.

Le fonti spiegano che la ripartenza in due scaglioni ricalca quanto di solito fatto da Banco Bpm durante l'estate, per favorire lo smaltimento delle ferie del personale bancario.

@andreadeugeni