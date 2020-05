BankItalia, Pil giù del 5,4% nel trimestre. Assist di Visco al premier Conte

Un tonfo peggiore rispetto al 4,7% della stima preliminare del 30 aprile. L'Istat ha rivisto al ribasso il valore del prodotto interno lordo del primo trimestre del 2020, un valore che, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito del 5,3% rispetto al trimestre precedente e del 5,4% (rispetto al 4,8%) nei confronti dei primi tre mesi dell'anno del 2019. Trimestre a cui, ha spiegato il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nelle sue Considerazioni Finali lette in una sala semi-vuota a Palazzo Koch che per le misure di distanziamento sociale per il Covid-19 ha ospitato solo 40 persone in platea, "seguirà una caduta più marcata nel secondo", per "una crisi senza precedenti nella storia recente, che mette a dura prova l’organizzazione e la tenuta dell’economia e della società".

"Nello scenario di base la flessione dell'attività produttiva nel 2020 sarebbe pari al 9%, superiore a quella sofferta tra il 2008 e il 2013", ha aggiunto il banchiere centrale, calo che nello scenario più avverso invece sarà del 13%. I tempi e l'intensità della ripresa "che seguirà la fase di emergenza dipendono da fattori difficili da prevedere", ha affermato Visco ma, nell'ipotesi che "prosegua il contenimento dei contagi a livello nazionale e globale", nel 2021 il prodotto "recupererebbe circa metà della caduta. Nei prossimi mesi - ha aggiunto ancora il governatore - il recupero della domanda avverrà con lentezza".

Analizzando la situazione economica legata alla diffusione dell'epidemia di coronavirus Visco ha segnalato che "le pressioni disinflazionistiche potrebbero essere forti e persistenti. Ne è un segnale - ha detto il governatore - la caduta, nei principali Paesi, delle attese di inflazione a breve e a lungo termine. La profondità della recessione potrebbe essere amplificata da nuove turbolenze sui mercati, dall'accentuarsi delle tendenze protezionistiche emerse nello scorso biennio, dal diffondersi di casi di insolvenza nelle economie in misura tale da innescare crisi sistemiche nel settore finanziario".

Secondo Visco, "il calo degli investimenti sarebbe in ogni caso particolarmente accentuato, risentendo della forte incertezza delle prospettive economiche". Un settore molto colpito dalla crisi è quello del turismo per il quale "dopo il brusco arresto indotto dall'epidemia" si prospetta "un recupero solo parziale nella seconda meta' di quest'anno e nel prossimo; la ripresa sara' soprattutto frenata dalla riduzione delle presenze straniere. Ne conseguira' un calo del saldo con l'estero del settore, tradizionalmente in forte avanzo".

Infine, ha osservato Visco, la recessione "avrà significative ripercussioni sul mercato del lavoro. La partecipazione al mercato del lavoro è caduta di quasi 300mila unita, scoraggiata dal peggioramento delle prospettive economiche e dalle limitazioni alla mobilità e alle attività produttive che persistono in alcuni settori".

In questo contesto, per il governatore, l’azione del Governo è stata "appropriata". L'esecutivo "si è mosso secondo le medesime priorità che hanno guidato gli interventi a livello internazionale, concentrandosi sulla capacità di risposta del settore sanitario e sugli aiuti ai lavoratori, alle famiglie, alle imprese. Tra marzo e maggio, sono state varate misure che accrescono il disavanzo pubblico di quest’anno di circa 75 miliardi, il 4,5% del prodotto".

Ora, ha spiegato poi il numero uno della Banca d'Italia nel tracciare una road-map di interventi e di suggerimenti per le politiche economiche Palazzo Chigi, "la pandemia e la recessione aprono scenari di estrema incertezza che rendono molto difficile tratteggiare i contorni dei nuovi equilibri che si andranno a definire. L’incertezza è una ragione in più per rafforzare da subito la nostra economia".

Innanzitutto partendo dai punti di forza, come "la posizione netta sull’estero dell’Italia" che "ha raggiunto un sostanziale equilibrio. Le condizioni finanziarie delle banche e delle imprese sono migliori oggi che nel 2007. La ricchezza netta, reale e finanziaria, delle famiglie italiane è elevata: 8,1 volte il reddito disponibile contro 7,3 nella media dell’area dell’euro. Per riportare la dinamica del prodotto intorno all’1,5% (il valore medio annuo registrato nei dieci anni precedenti la crisi finanziaria globale) servirà un incremento medio della produttività del lavoro di poco meno di un punto percentuale all’anno. Questo obiettivo richiede un forte aumento dell’accumulazione di capitale, fisico e immateriale, e una crescita dell’efficienza produttiva non dissimile da quella osservata negli altri principali Paesi europei".

Ma serve "una rottura rispetto all’esperienza storica più recente, richiede che vengano sciolti quei nodi strutturali che per troppo tempo non siamo stati capaci di allentare e che hanno assunto un peso crescente nel nuovo contesto tecnologico e di integrazione internazionale".

Infine, un assist a Chigi per l'introduzione di quell'ampia riforma fiscale che la maggioranza ha appena rimesso in cima alle proprie priorità, perché come ha spiegato mercoledì ad Affaritaliani.it la viceministra dell'Economia Laura Castelli, "non è più possibile aspettare".

"Cio' che soprattutto ci differenzia dalle altre economia avanzate è l'incidenza dell'economia sommersa e dell'evasione che si traduce in una pressione fiscale effettiva troppo elevata per quanto rispettano pienamente le regole", ha spiegato Visco che ha invitato ad "un profondo ripensamento della struttura della tassazione, che tenga contro del rinnovamento di sistema di protezione sociale, deve porsi l'obiettivo di ricomporre il carico fiscale a beneficio dei fattori produttivi". Per Visco "le ingiustizie e i profondi effetti distorsivi che derivano da evasione e sommerso si riverberano sulla capacità di crescere e di innovare delle imprese; generano rendite a scapito dell'efficienza del sistema produttivo".