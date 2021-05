BankItalia, Visco in pressing sul risiko: "Subito M&A fra piccole banche"

Il modello della piccola banca tradizionale non regge più ed "è urgente" che venga rivisto anche con aggregazioni da fare "subito per sostenere la redditività". Il governatore della banca d'Italia nelle Considerazioni Finali è categorico con i "diversi intermediari per la maggior parte di piccole dimensioni e con un'operatività tradizionale, presentano debolezze strutturali; in taluni casi esse sono dovute a un governo societario non adeguato e alla debolezza dei controlli interni, in altri alla ridotta capacità di accedere ai mercati dei capitali, di innovare e di sfruttare economie di scala e di diversificazione".

Le soluzioni indicate da Visco sono la "stipula di accordi commerciali con altri operatori, la creazione di consorzi e, non ultime, operazioni di aggregazione". La situazione è invece molto più tranquilla per le grandi banche italiane vigilate direttamente dalla Bce (con l'eccezione di Mps che non viene però citata) e il governatore dopo anni può affermare che: "La distanza dalla media degli altri paesi per patrimonializzazione e qualità dei prestiti si è sostanzialmente annullata".

Per tutte le banche tuttavia c'è un tema di redditività. Lo scorso anno, ricorda Visco "il rendimento del capitale e delle riserve è sceso di 3 punti percentuali, all'1,9%, risentendo soprattutto della crescita delle rettifiche. I bassi tassi di interesse, i costi elevati e la più intensa concorrenza alimentata dall'applicazione delle tecnologie digitali all'offerta di servizi finanziari comprimono la redditività".

La mancata distribuzione dei dividendi chiesta da Bce e Banca d'Italia ha contribuito a rafforzare il patrimonio ora però riorganizzare i processi produttivi e distributivi per migliorare l'offerta e ridurre i costi era una priorita' prima dello scoppio della pandemia, diviene ora una condizione necessaria".