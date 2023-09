Bce, l'italiano Cipollone nell'esecutivo: ok dall'Eurogruppo alla nomina

Ok dell'Eurogruppo alla nomina di Cipollone nell'esecutivo Bce

L'Eurogruppo ha sostenuto oggi la candidatura di Piero Cipollone a diventare il nuovo membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea. Lo annuncia in una nota. Si prevede che il Consiglio adotti formalmente la sua raccomandazione al Consiglio europeo, composto dai capi di Stato e di governo, entro la fine del mese.

Il Consiglio europeo consulterà quindi il Parlamento europeo e il Consiglio direttivo della Bce prima di adottare la sua decisione finale. Succederà a Fabio Panetta, che si dimetterà dall'incarico a partire dal 1° novembre 2023 e resterà in carica per un mandato non rinnovabile di 8 anni.