Bce, regalo da 40 mld di Lagarde alle banche. Non sono utili ma extraprofitti

Bce, super assegno per i banchieri e i loro azionisti: 40 mld

Sono passati solo pochi giorni dall'annuncio della presidente della Bce Christine Lagarde di un nuovo rialzo dei tassi d'interesse, arrivati ora all'1,25%. Operazione destinata a favorire le banche che guadagneranno più soldi sui mutui e altre operazioni. Ma nella stessa riunione in cui si è deciso di intervenire ancora sui tassi - si legge sul Fatto Quotidiano - i vertici della banca centrale europea hanno preso un'altra importante decisione, passata in sordina. Un assegno compreso tra i 24 e i 40 mld, nonostante la guerra che infuria, la recessione in arrivo, la crisi energetica che morde famiglie e imprese e la pandemia ancora in corso, è stato staccato in favore di banchieri e dei loro azionisti.

Il presente - prosegue il Fatto - è stato consegnato nell'ultima riunione dell’Euro-tower di giovedì 8 settembre, quando Christine Lagarde e colleghi hanno aumentato i tassi dello 0,75% portandoli all'1,25%, dopo che a luglio li avevano già alzati di 50 punti base. Non si tratta, come si potrebbe pensare, della normale ripresa degli utili grazie all’aumento del margine di interesse, cioé al differenziale tra i tassi che gli istituti di credito pagano per finanziarsi e quelli, ben più alti, che incassano per erogare denaro a imprese e famiglie. No: sono puri extraprofitti, garantiti dal programma Tltro, le operazioni mirate di rifinanziamento a lungo termine.