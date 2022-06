Bce, stop all'acquisto dei bond: Lagarde rialza i tassi dello 0,25% a luglio

Bce, il secondo aumento sarà a settembre e dipenderà dalle prospettive inflazionistiche

Stop agli acquisti dal primo di luglio. Il primo rialzo dei tassi, da 25 punti base, avverrà alla prossima riunione del consiglio direttivo, il 21 luglio. Mentre il secondo aumento sarà a settembre, ma di dimensioni ancora da definire. "Dipenderà dalle prospettive aggiornate per l'inflazione a medio termine", si legge nella nota diffusa dalla Bce.

Nel frattempo, il Consiglio direttivo della Bce, ha specificato che i tassi di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali, sulle operazioni di rifinanziamento marginale e sui depositi presso la banca centrale rimarranno invariati rispettivamente allo 0,00%, allo 0,25% e al -0,50%.

Bce, dopo settembre ci sarà un graduale percorso di ulteriori aumenti dei tassi di interesse

Mentre dopo settembre, in base alla sua attuale valutazione, il Consiglio prevede che un graduale ma duraturo un percorso di ulteriori aumenti dei tassi di interesse sia appropriato. In linea con l'impegno del Consiglio direttivo a conseguire l'obiettivo del 2% a medio termine, il ritmo di aggiustamento della politica monetaria da parte del Consiglio direttivo dipenderà dai nuovi dati e da come sarà valutato l'andamento dell'inflazione a medio termine

Le nuove proiezioni della Bce indicano un tasso di incremento dei prezzi annuo del 6,8% nel 2022, che si ridurrebbe al 3,5% nel 2023 e al 2,1% nel 2024, valori superiori a quelli riportati nell'esercizio previsivo di marzo.

Bce, l'inflazione pesarà soprattutto sui beni energetici e alimentari

Pertanto, alla fine dell'orizzonte di proiezione l'inflazione complessiva dovrebbe collocarsi lievemente al di sopra dell'obiettivo del Consiglio direttivo. Livelli superiori rispetto alle proiezioni di marzo sono previsti anche per l'inflazione al netto dei beni energetici e alimentari, che si porterebbe in media al 3,3% nel 2022, al 2,8% nel 2023 e al 2,3% nel 2024.

Per quanto riguarda i rialzi dello spread, in caso di ulteriore frammentazione del mercato connessa alla pandemia, evidenzia la Bce, i reinvestimenti del Pepp, il programma di acquisto di titoli, potranno essere adeguati in maniera flessibile nel corso del tempo, fra le varie classi di attività e i vari paesi in qualsiasi momento. Mentre invece la Bce ha deciso di porre fine agli acquisti netti di titoli attraverso il programma App dal primo luglio 2022.

Borse europee in rosso dopo la Bce, Milano la peggiore perde oltre due punti. Corre lo spread

Immediata la reazione in Borsa. I listini europei scivolano dopo la conferenza stampa della presidente della Bce, Christine Lagarde, che ha illustrato le decisioni dell'istituto europeo. Milano, la piazza peggiore, lascia sul terreno oltre due punti percentuali (Ftse Mib -2,07% a 23.735 punti), seguita da Francoforte (Dax -1,65%) e Parigi (Cac -1,54%). Male anche Londra, con il Ftse 100 che cede l'1,22%. Mentre lo spread tra Btp e Bund corre a 212 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,57% sul mercato secondario.

