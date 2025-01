Be Water, un volto noto della finanza entra nel capitale come nuovo socio di Guido Brera

Un volto noto della finanza italiana entra come nuovo socio di Guido Brera in Be Water

Nuovo socio per Be Water, la media company presieduta da Barbara Salabè e di cui il money manager e scrittore Guido Brera è maggiore azionista con il 58%, che possiede il marchio “Chora Media”, che produce podcast sotto la direzione di Mario Calabresi.

Nei giorni scorsi, infatti, nel libro soci con il 2% è comparsa la società svizzera Lamt che fa riferimento a Roberto Condulmari, milanese, classe 1962, finanziere di lungo corso e già collega di Brera nella società finanziaria Kairos.

Condulmari ha acquistato quasi l’intera quota che faceva capo a Roberto Zanco, diluitosi così allo 0,005%. Zanco, anche lui ex Kairos, è stato tra i co-fondatori di Be Water con Brera, Calabresi (che ha lo 0,005%) e Mauro Gianani (marito dell’ex ministro Marianna Madia) che oggi ha solo lo 0,027%. Secondo azionista dopo Brera con il 27% è la Sugar Holdings che fa riferimento a Filippo Sugar e alla madre Caterina Caselli.

Condulmari, laureato con lode in Economia presso l'Università La Sapienza di Roma, ha iniziato la sua carriera presso Citibank a Milano nel 1989 come analista di ricerca azionaria italiana. Si è poi trasferito a Gemina Credit Lyonnais a Milano nel 1991 dove è stato responsabile del gruppo di ricerca italiano.

Nel 1992 è entrato in Giubergia Warburg per ricoprire lo stesso ruolo e sette anni dopo ha co-fondato (con Brera e altri) Kairos, diventandone chief investment officer. Uscito da Kairos è stato prima portfolio manager in Compass Asset Management (di cui è ancora investitore) e poi ha fondato in Svizzera la società di gestione Auriga Partners. In Italia, fra l’altro, detiene il 15% di Euclidea Sim di cui è stato presidente.