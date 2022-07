Benetton, Andrea Incontri nominato nuovo direttore artistico del brand

United Colors of Benetton, Andrea Incontri è il nuovo direttore artistico: prima collezione (Estate) in arrivo a settembre

Svolta per Benetton. Andrea Incontri è stato nominato nuovo direttore creativo di United Colors of Benetton per le linee Donna, Uomo, Bambino. Ad agosto sarà lanciata su tutti i canali una nuova campagna pubblicitaria con la direzione artistica di Incontri per presentare la Fall Winter 2022-23 del marchio.

La collezione Summer 2023, la prima curata da Incontri, verrà invece presentata ufficialmente a settembre, in occasione della Settimana della Moda di Milano. Grazie agli studi in Architettura e all'esperienza creativa che ha espresso sia attraverso il proprio marchio sia con la direzione creativa di Tod's, Incontri raccoglie in sé la figura del designer e quella di progettista. Il suo stile nasce da una sottrazione formale.

"Sono molto onorato di entrare a far parte di Benetton - afferma Andrea Incontri - un'azienda, un marchio, una filosofia creativa e di prodotto la cui storia significa molto sia per la mia formazione personale e professionale sia per la storia italiana, e non solo di quella industriale e della moda. Accetto la nomina con molto orgoglio, perché mi permette di partecipare a un progetto di valori che coinvolge non solo l'abbigliamento ma tutte le istanze culturali che riguardano gli aspetti variabili di un moderno umanesimo".

Per l'ad di Benetton Group, Massimo Renon, "in lui abbiamo riconosciuto la volontà, l'entusiasmo e quella ricerca che porta a superare i traguardi che hanno caratterizzato la nascita e la storia del nostro marchio. L'arrivo di Andrea Incontri porterà nuova energia a una storia di successi che vuole compiere la propria mutazione generazionale e guiderà la tradizione acquisita dell'industria italiana nel corso di questi anni in cui appare urgente la ridefinizione del ruolo sociale della moda e dell'abbigliamento".