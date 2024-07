Benetton, ora Luciano è più prudente e mette a riserva gli utili della holding Ricerca

Gestione prudente per Luciano Benetton: 16,2 milioni di euro di utili destinati a riserva straordinaria

Pochi giorni fa, l'assemblea di Ricerca, la holding di cui Luciano Benetton e i suoi quattro figli—Alessandro, Mauro, Rocco e Rosella—sono soci, ha preso decisioni importanti riguardanti la gestione patrimoniale dell'azienda. L'assemblea, presieduta da Mauro Benetton (con l'assenza di Luciano), ha deliberato di destinare l'utile di 16,2 milioni di euro del 2023 a riserva straordinaria. Come riporta Milano Finanza, questa decisione ha portato il patrimonio netto della holding a 125 milioni di euro, mantenendo un livello simile a quello dell'anno precedente (16,3 milioni di euro).

Il profitto di Ricerca è principalmente attribuibile ai 20 milioni di euro ricevuti dalla partecipazione del 20% in Edizione, la holding che gestisce le diverse attività della dinastia Benetton e presieduta da Alessandro Benetton.

Il bilancio di Ricerca mostra un attivo totale di 130 milioni di euro, suddiviso in 5,7 milioni di euro in immobili, 18,5 milioni di euro in liquidità e 105,1 milioni di euro in immobilizzazioni finanziarie. Tra queste, 80,4 milioni di euro sono rappresentati dal valore delle due controllate principali: Ricerca 11, che ha registrato una perdita di 422 mila euro nel 2023, e l'immobiliare Augusto Imperatore, con una perdita di 3,2 milioni di euro. La partecipazione in Edizione è valutata a 1,2 milioni di euro.

Quest’anno, Ricerca dovrà anche affrontare la scadenza di uno strumento finanziario partecipativo emesso nel 2013, che figura tra i debiti per un valore di 3,6 milioni di euro. Nel corso dell'anno passato, Ricerca ha investito 4,3 milioni di euro in fondi, a fronte di rimborsi per 806 mila euro.