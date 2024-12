Alessia Berlusconi si butta nel mondo del brokeraggio assicurativo: Maui Consulting entra nella newco Itasud

Alessia Berlusconi, figlia di Paolo, scommette sul brokeraggio assicurativo

Alessia Berlusconi, figlia di Paolo, entra nel business del brokeraggio assicurativo e lo fa scegliendo come socio un imprenditore già molto legato al defunto zio Silvio. Qualche settimana fa, infatti, la Maui Consulting, che è una holding di Alessia, ha rilevato il 20% di Itasud. La società è stata fondata a Napoli qualche mese fa davanti al notaio Roberto Lanza dall’agente assicurativo Salvatore Esposito e Armando Lanza, con il primo già azionista al 49% e il secondo al 51%. La newco ha come oggetto “l’attività di intermediazione assicurativa consistente nella promozione della conclusione di contratti di assicurazione”. A far entrare la figlia di Paolo Berlusconi nel capitale sono i due soci fondatori che hanno ceduto ciascuno alla Maui Consulting il 10% delle loro quote.





Lanza, nato a Napoli nel 1976, è un vulcanico imprenditore con la passione per la politica tanto che nel 2020 si candidò nella Regione Campania per Forza Italia ed è fra l’altro molto legato a Flavio Briatore, ma soprattutto fu molto vicino a Silvio Berlusconi. Oggi svolge diverse attività fra gli Stati Uniti e l’Italia e in particolare nella Versilia dove è di casa e dove è proprietario del polo espositivo “Giardini della Versilia” vista la sua passione per l’arte. Fra l’altro è nella Fondazione E-novation dove riveste il ruolo di presidente della Italian Excellence Delegation. Lo zio di Lanza, il noto avvocato napoletano Agostino Di Tuoro è stato l’anima di Alleanza Nazionale in gran parte della Provincia di Napoli e aveva rapporti diretti coi vertici nazionali del partito all’epoca in mano a Gianfranco Fini.