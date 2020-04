BG Saxo, il trading per la diversificazione e la protezione del private.

La forte volatilità dei mercati spaventa i risparmiatori che corrono a rifugiarsi verso il parcheggio nella liquidità o strumenti decorrelati dal sali e scendi dei listini. Eppure, in questi frangenti, le opzioni non mancano non solo per quei profili professionali in grado di analizzare da vicino e con competenza i decisi scostamenti del mercato, ma anche per quegli investitori che per una piccola parte del portafoglio scelgono di seguire le opportunità nel risparmio amministrato.

Trading online: boom ad inizio 2020

I numeri del primo trimestre dalla società di analisi Finance Magnates Intelligence mostrano solamente a gennaio e febbraio un balzo di oltre il 25% dei volumi sulle attività più ricorrenti del trading, come le valute e le opzioni, a livello globale. Anche in Italia i numeri dai principali broker parlano di una salita esponenziale che non riguarda solo la categoria dei trader professionali, ma anche dei risparmiatori più evoluti nella sfera del private. BG Saxo, la joint venture tra la numero 1 in Europa nel settore, la danese Saxo Bank, e la terza banca private italiana, Banca Generali, mostra, nell’escalation delle operazioni di marzo (+40%), la crescente attenzione anche tra i clienti private e il mondo dei consulenti finanziari che sempre di più apprezzano la dinamicità e l’immediatezza della piattaforma e le possibilità di prevedere meccanismi evoluti di protezione alle scelte di investimento. Scelte di investimento che diventano sempre più semplici e immediate con la possibilità per i private banker di accedere alla piattaforma anche per immettere gli ordini dei propri clienti.

“Per contare su una piattaforma straordinaria da oltre 35 mila strumenti finanziari, con mercati globali nelle azioni, obbligazioni, e Etf che garantisce ulteriore flessibilità e versatilità ai clienti e ai nostri private banker che si trovano facilitati nella finestra agli investimenti nell’amministrato e nella consulenza in generale” spiega Franco Dentella, responsabile del Wealth Management di Banca Generali.

L’offerta “private” di BG Saxo

Per una banca private che vede crescere di 5 miliardi l’anno la raccolta con un trend sempre positivo anche in queste settimane di forti tensioni sui mercati (517 milioni la raccolta a marzo, che si aggiunge al miliardo del primo bimestre), la notizia dell’operatività degli ordini per conto dei clienti sulla piattaforma numero uno in Europa rappresenta un passo avanti importante vista la domanda di diversificazione in questo segmento.

“Oggi sempre di più - prosegue Dentella - un certo tipo di cliente private oltre alla consulenza di lungo periodo e per la protezione dei patrimoni, come le polizze di investimento, le gestioni attive in aree tematiche o personalizzate, o gli investimenti programmati per limitare l’effetto volatilità, vuole anche governare alcune scelte nell’amministrato e poter contare su uno strumento e su un consulente in grado di stargli a fianco aiutandolo a costruire le scelte di investimento e di diversificazione più accurate”.

La nuova frontiera del cliente private guarda infatti non solo alla possibilità di operare liberamente e senza confini sui mercati, ma anche al supporto di competenze. Nel caso di BG Saxo, il team di advisory di Banca Generali e degli analisti di Saxo Bank lavorano in sincrono per garantire ai clienti il massimo livello di servizio e offrire sia un’esperienza di trading ad alto valore aggiunto, così come il concetto di protezione che ha reso grande il marchio del Leone nel private banking in Italia.