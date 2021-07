Bios Line verso una partnership con il gruppo Palladio. Rumors

Bios Line si dirige verso una partnership con il gruppo Palladio guidato dall'imprenditore Paolo Tramonti. Diversi i fondi di private equity interessati. Rumors

Occhi puntati su Bios Line, azienda leader in Italia nella realizzazione e distribuzione di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici naturali per il benessere e la cura della persona, guidata dall’imprenditore Paolo Tramonti. Secondo alcune indiscrezioni, riportate dal Sole 24 Ore, sono diversi i fondi di private equity, come Nb Aurora, Penunsula capital, l’Investment company francese Sofina e il gruppo Palladio, interessati a stringere accordi con il gruppo di Tramonti.

Sarebbe alla fase finale, rivela il Sole 24 Ore, un processo competitivo gestito dall’Advisor Mediobanca: sul tavolo un’operazione di minoranza, su circa il 40%, sulla base di una valutazione di 100 milioni di euro per l’intero gruppo Bios Line. In pole position, secondo i rumors, il gruppo Palladio, azienda leader a livello globale nei settori farmaceutico, cosmetico ed healthcare, guidato dall'imprenditore Roberto Meneguzzo.

Bios Line, nata nel 1986 e sviluppatasi intorno al connubio tra erboristeria tradizionale e innovazione, benessere e vitalità, nel 2020 ha chiuso l'esercizio di bilancio con un incasso di 30 milioni e una marginalità superiore al 20%, reggendo bene il colpo della pandemia. A spiccare la voce cassa che conta svariati milioni di euro grazie al cash flow generato.

Il gruppo Palladio serve a oggi le aziende leader globali nei settori farmaceutico, cosmetico ed healthcare tra gli altri, producendo ogni anno centinaia di milioni di astucci-prodotto e fogli illustrativi interni che vengono stampati e distribuiti nei mercati di tutto il mondo con tecnologie innovative, consentendo di limitare i costi di produzione e conseguendo allo stesso tempo risultati un tempo impensabili in termini di funzionalità.