Bitcoin, Eric Adams pagato in criptovalute: New York corteggia i trader

Bitcoin, Eric Adams pagato in criptovalute e twitta: "New York sarà il centro dell'industria delle monete digitali"

Il sindaco neo-eletto di New York riceverà i primi tre stipendi in Bitcoin. Ad annunciarlo lo stesso Eric Adams, che ha dichiarato: “A New York andiamo sempre alla grande, quindi prenderò i miei primi tre stipendi in Bitcoin quando diventerò sindaco. NYC sarà il centro dell'industria delle criptovalute e di altre industrie innovative e in rapida crescita!”, ha twittato Adams ieri, giovedì 4 novembre.

Da quando ha vinto la corsa al sindaco della Grande Mela all'inizio di questa settimana, Adams ha parlato sempre più spesso di abbracciare Bitcoin e, in generale, il settore delle criptovalute. Questo mercoledì ha promesso di rimodellare la “sua” città in una città cripto-friendly.

Ma Adams non è l’unico politico americano amante delle monete digitali. Il sindaco di Miami Francis Suarez, questo martedì, due giorni prima dell’annuncio di Adams, aveva twittato che avrebbe ricevuto il prossimo stipendio interamente in Bitcoin.

Ma cosa c’è sotto la scelta comune dei due sindaci? Gli annunci di Adams e del sindaco di Miami sono arrivati ​​in risposta all'investitore di criptovalute e co-fondatore di Morgan Creek Digital Assets, Anthony Pompliano, che martedì aveva twittato: "Chi sarà il primo politico americano ad accettare il suo stipendio in Bitcoin?”. Pare evidente che i due sindaci abbiano colto la “sfida”.