Bitcoin, la criptovaluta supera per la prima volta i 20.000 dollari

Il bitcoin ha superato la soglia dei 20.000 dollari per la prima volta nella storia della criptovaluta, grazie al rinnovato entusiasmo per la criptovaluta determinato anche dalla maggiore domanda da parte degli investitori istituzionali. In questo momento, vale 20.360 dollari, in rialzo del 4,78% rispetto a ieri. Il 30 novembre scorso, aveva raggiunto i 19.786 dollari, superando il precedente primato di 19.783 dollari che resisteva da quasi tre anni. Il prezzo del bitcoin, dopo il record toccato alla fine del 2017, era poi crollato, in un anno, a 4.000 dollari. Dall'inizio dell'anno, guadagna il 184%.