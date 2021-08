Bitcoin, PayPal apre alle transazioni nel Regno Unito

Per entrare nel mondo degli investitori di criptovalute bisogna avere nervi saldi e un cuore d’acciaio perchè gli up and down delle monete o di quelle che vorrebbero diventare le monete del futuro, sono quotidiani e vertiginosi.

Infatti dopo un picco super da oltre 65000 dollari di valore tre mesi fa il bitcoin aveva perso oltre il 50% del suo valore e veniva scambiata a 30000 dollari. Poi d’improvviso, senza alcun motivo apparente, il prezzo è ripartito all’insù ed ora la moneta viene scambiata a poco più di 50000 dollari.

In realtà, aldilà della speculazione che è la vera regina del mercato delle criptomonete, questa volta qualche notizia più solida sta girando e sta aiutando il trend.

Infatti, 48 ore fa, la piattaforma di pagamento PayPal ha confermato che permetterà, per la prima volta, l'acquisto e la vendita attraverso il suo sito di diverse criptovalute nel Regno Unito, in particolare bitcoin, ethereum, litecoin e bitcoin cash.

Jose Fernandez da Ponte,Il vicepresidente e direttore generale di Blockchain, Jose Fernandez da Ponte ho motivato questa scelta dicendo che “ La pandemia ha accelerato il cambiamento e l'innovazione digitale in tutti gli aspetti della nostra vita, compresa la digitalizzazione del denaro e una maggiore richiesta dei consumatori di servizi finanziari digitali. Quello che è certo è che tutti potranno vedere e toccare questo mondo in maniera sicura. E poi se i regolatori approvano il sistema perchè no?”.

In aggiunta all’apertura da parte di PayPal anche due grandi istituti bancari americani, Wells Fargo e JP Morgan, hanno appena lanciato fondi comuni di bitcoin, unendosi a Goldman Sachs e BNY Mellon.

Il via libera a salvaguardare questi tipi di asset, ricevuto in Usa nel luglio 2020, è stato un punto di svolta. Da allora sembra che il trend delle criptovalute nel grande mondo della finanza abbia acquistato velocità.

Il mercato dei bitcoin ha una capitalizzazione di oltre 900 miliardi di dollari.

Ma la strada per farle diventare monete a tutti gli effetti sul mercato mondiale sembra essere ancora in salita, come ha fatto capire Elon Musk di Tesla quando aveva annunciato l'acquisto di 1,5 miliardi di dollari in bitcoin e la possibilità di acquistare le sue auto elettriche in bitcoin negli Stati Uniti, ma poi si è tirato indietro chiudendo la possibilità di avere auto a fronte di bitcoin. Il motivo? Il troppo inquinamento provocato.