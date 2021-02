Tesla investe 1,5 miliardi in Bitcoin. Criptovaluta record a 44 mila dollari

Elon Musk potrebbe avere un impatto dirompente per il Bitcoin, dopo aver promesso che Tesla accetterà a breve pagamenti per i propri veicoli elettrici in criptovaluta sulla quale ha già effettuato un investimento da 1,5 miliardi di dollari. L'annuncio, nascosto in fondo ai risultati annuali di Tesla per il 2020, ha innescato subito un balzo del 10% nella criptovaluta più rinomata e più diffusa al mondo, dopo diversi post inviati da Musk sui social media che nelle ultime settimane hanno spinto la criptovaluta e altri asset simili.





Secondo gli analisti, ciò potrebbe accelerare la spinta per rendere il Bitcoin una valuta standard, dopo che Paypal, di cui Musk è co-fondatore, e la società d'investimento BlackRock si sono impegnati ad accettare la criptovaluta. "Ritengo che vedremo un'accelerazione, con altre aziende che adotteranno Bitcoin ora che Tesla ha fatto la prima mossa", ha detto Eric Turner di Messari, società di dati e di ricerca su criptovalute. "Una delle più grandi aziende al mondo ora possiede Bitcoin e di conseguenza, ogni investitore in Tesla (o anche semplicemente un fondo S&P 500) è a sua volta esposto alla criptovaluta".

Immediata la reazione del mercato che ha spinto a un nuovo record il Bitcoin. Il valore della criptovaluta si e' impennato proprio dopo che Tesla ha comunicato di aver comprato 1,5 miliardi di dollari in Bitcoin. Nel pomeriggio, guadagna l'11,93% a 43.217 dollari, dopo aver superato i 44.000 dollari. La più importante criptovaluta sta vivendo settimane intense: solo il 16 dicembre scorso, il Bitcoin superava per la prima volta i 20.000 dollari. Il 30 novembre, il Bitcoin raggiungeva i 19.786 dollari, superando il precedente primato di 19.783 dollari che resisteva da quasi tre anni.