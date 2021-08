Bmw, nel primo semestre l’utile sale a 7,6 mld. Ma è allarme chip

La casa tedesca di auto di lusso Bmw ha venduto più auto che mai nella prima metà dell'anno, registrando profitti di 7,6 miliardi di euro, circa 9 miliardi di dollari. Ma c'è anche preoccupazione: nella seconda parte dell'anno a pesare sul bilancio ci saranno i problemi legati alla fornitura.

"La seconda metà dell'anno potrebbe essere più volatile per Bmw Group a causa di vari rischi, come i rischi per i prezzi delle materie prime e la fornitura di semiconduttori", ha detto l'amministratore delegato Oliver Zipse dalla sede della società a Monaco. Per tutto l'anno, la casa automobilistica dovrebbe trattenere il 9% del fatturato come profitto prima degli interessi e delle tasse, dopo aver registrato un margine di guadagno di ben il 13% nella prima metà dell'anno.

"La previsione presuppone che né la pandemia di coronavirus né la situazione dell'offerta di semiconduttori si deteriorino in modo significativo, e che i prezzi sui mercati internazionali delle materie prime rimangano stabili", ha spiegato il direttore finanziario Nicolas Peter.

"Con l'aumento della durata dei colli di bottiglia dell'offerta, la situazione sta tuttavia diventando più stretta. Prevediamo limitazioni alla produzione anche nella seconda metà dell'anno e i conseguenti effetti sulle vendite di veicoli", ha aggiunto Peter. Altri produttori tedeschi hanno espresso preoccupazioni simili, con Daimler che ha ridotto le sue previsioni di vendita e Audi che ha previsto perdite di produzione e lavoro a orario ridotto.

Nello specifico, nella prima metà dell'anno, Bmw ha venduto 1,34 milioni di auto, superando la rivale Mercedes-Benz. Il fatturato è aumentato del 28% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso, che era stato duramente colpito dalla pandemia e dalle chiusure globali, fino a 55,4 miliardi di euro. I profitti prima delle tasse sono arrivati a 9,7 miliardi di euro, dopo il mezzo miliardo del primo semestre dell'anno scorso.

Circa mezzo miliardo di euro è venuto dalle riserve liquidate in relazione ad una causa di cartello intentata dall'Unione Europea, dove la multa di 373 milioni di euro è stata inferiore a quanto temuto. Bmw ha sottolineato che avrebbe raggiunto i suoi obiettivi per l'anno con un leggero calo del personale: il numero di dipendenti è sceso del 4%, da gennaio a 120.726.