Bmw, nel terzo trimestre utile netto a 2,6 miliardi. Confermate le stime 2021

Bmw, nel terzo trimestre utile in crescita del 42% con vendite più redditizie

Il gruppo automobilistico tedesco Bmw ha confermato le previsioni annuali, recentemente riviste, dopo aver registrato nel terzo trimestre un utile netto di 2,6 miliardi, in crescita del 42% su base annua, nonostante la carenza di microchip che ha rallentato le vendite. Tra luglio e settembre, il gruppo ha venduto 593.200 auto, un calo del 12% in un anno ma ha beneficiato di vendite più redditizie, mentre i problemi di fornitura dei semiconduttori "dovrebbero riguardarci anche dopo il 2021", ha osservato il chief financial officer Nicolas Peter.

Bmw ha giustificato questo forte aumento dei profitti a settembre con l'impatto positivo del mix di prodotti così come gli effetti dei prezzi dei veicoli. Il presidente della società, Oliver Zipse, ha sottolineato che il gruppo, con la sua attenzione alla mobilità neutrale per l'ambiente, sta facendo progressi coerenti verso il raggiungimento di questo obiettivo. La società con sede a Monaco di Baviera ha raggiunto un fatturato fino a settembre di 82,831 miliardi di euro, un aumento del 19,2%, mentre l'utile operativo ha raggiunto 10,913 miliardi di euro, una crescita del 314%.