BNP Paribas, con Ardian sostegno a Proteor per produzione di protesi e ortesi

BNP Paribas, con Ardian sostegno a Proteor, principale player nel settore dell'ortopedia esterna

Proteor, uno dei principali attori nella produzione e distribuzione di protesi e ortesi, ha scelto di collaborare con Ardian, leader mondiale nel settore degli investimenti privati, e BNP Paribas Développement, il ramo investimenti del Gruppo BNP Paribas. Attraverso questo investimento, Ardian e BNP sosterranno l'azienda nella prossima fase del suo sviluppo e nell'accelerazione della sua espansione internazionale, in particolare in Europa e in Nord America.

Fondata più di 100 anni fa, Proteor è un'azienda familiare con sede a Digione, in Borgogna, Francia. Il core business dell'azienda è la produzione e distribuzione di dispositivi ortopedici, con il Gruppo che fornisce attrezzature su misura per soddisfare le esigenze dei pazienti. Proteor impiega più di 900 persone e genera più del 20% del suo fatturato all'estero, con attività in Francia, Europa, Stati Uniti, Cina e Giappone. La crescita di Proteor è stata possibile grazie ad una rete di oltre 70 centri ortopedici in Francia e in tutta Europa, con oltre 200 professionisti ortopedici.

L'azienda è attiva anche nella progettazione, produzione e commercializzazione di componenti e materiali per protesi e ortesi. Proteor ha sedi a Seurre, in Francia, e uno stabilimento a Tempe, Arizona negli Stati Uniti. Il Gruppo è attivamente impegnato nell'innovazione in questo campo e ha depositato più di 100 brevetti dalla sua creazione.

Negli ultimi anni il Gruppo si è concentrato sull'espansione. Nel 2016 ha acquisito Lecante, una rete di centri ortopedici in Francia, per ampliare la propria copertura di mercato e acquisire nuove competenze software per ortoprotesisti, e ha effettuato una prima acquisizione negli Stati Uniti. Nel 2018 Proteor ha acquisito Ability Dynamicswhich, che le ha permesso di ampliare la sua offerta di prodotti e di rafforzare la sua presenza nel mercato statunitense.

Ora, con il supporto di Ardian e BNP Paribas Développement, Proteor potrà accelerare la sua espansione internazionale acquisendo Freedom Innovation negli Stati Uniti da Otto Bock Healthcare North America. Questa operazione è in linea con la strategia a lungo termine di Proteor e contribuirà a rafforzare la sua divisione componenti e materiali, la sua capacità produttiva e il suo know-how tecnologico, in particolare per quanto riguarda le ginocchia controllate da microprocessore e le protesi di nuova generazione per caviglie e piedi.

"Questa partnership rafforza un rapporto di lunga data basato sulla fiducia con il management e la famiglia fondatrice. Siamo lieti di sostenere Proteor nel perseguire la sua strategia di innovazione e nella sua nuova fase di crescita internazionale", hanno commentato Gilles Poncet e Guillaume Wolf per BNP Paribas Développement.

"Ardian e BNP Paribas Développement hanno contribuito a negoziare e a garantire l'acquisizione di Freedom Innovations. Con il loro aiuto, siamo stati anche in grado di completare questa prima apertura di capitale a fianco della famiglia fondatrice. Questo segna il primo passo di una collaborazione che mira a fare di Proteor uno dei leader mondiali nel campo dell'ortesi esterna" ha detto Jean-Fraçois Cantero e Edouard Archambeaud per Proteor.

"Proteor è un fiore all'occhiello francese nel campo dell'ortopedia esterna, che ha saputo espandersi grazie a soluzioni innovative particolarmente adatte alle esigenze dei pazienti. Siamo lieti di essere partner dell'azienda in questa nuova fase di sviluppo internazionale e di consolidamento del suo patrimonio tecnologico e di aiutare Proteor a diventare uno dei leader mondiali nel suo mercato" hanno concluso Alexis Saada e Frédéric Quéru per Ardian Growth.