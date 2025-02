Bollette, altro che aiuti dal governo. Slittano gli interventi, rinviato il Cdm

Governo, verso rinvio cdm domani: slitta decreto bollette

Dovrebbe slittare a venerdì la riunione del Consiglio dei ministri inizialmente prevista per domani alle 9. Secondo quanto si apprende oggi alle 16 a Palazzo Chigi, sarebbe stata convocata una riunione tecnica per fare il punto sul decreto bollette: il provvedimento, che punta a mitigare il costo dell'energia, era atteso domani in cdm.

A quanto apprende l'Adnkronos, il governo puntava a varare il dl in Cdm domani ma i tecnici del Mef e del ministero dell'Ambiente sono ancora al lavoro sul provvedimento per trovare la quadra tra gli interventi necessari per mitigare gli effetti del caro-energia su famiglie e imprese e le coperture finanziarie. Dall'estensione del social bonus alle misure per le energivore, le misure in cantiere costerebbero circa 3 miliardi.