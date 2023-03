Bollette, per la luce calo oltre 20% nel secondo trimestre

Luce, calo oltre 20% nel secondo trimestre

Nel secondo trimestre di quest'anno le bollette della luce potrebbero segnare un calo di "oltre il 20%". La stima arriva dal presidente di Arera Stefano Besseghini, a margine di un evento sulle top Utility italiane a Milano. "Avevamo già intercettato in parte questa diminuzione a dicembre del -19,4% sull'elettrico e credo che ci sarà una discesa anche nel prossimo trimestre: sarà realisticamente significativa, almeno corrispondente a quella di dicembre se non superiore".

Bollette, Unc: Bene calo ma ancora +606 euro rispetto a 2021

Nel secondo trimestre di quest'anno le bollette della luce potrebbero segnare un calo di "oltre il 20%". La stima arriva dal presidente di Arera Stefano Besseghini. “Bene, ottima notizia. Una riduzione del 20% significherebbe che la bolletta annua, per una famiglia tipo in tutela che ha consumi medi di energia elettrica di 2.700 kWh kilowattora all’anno e una potenza impegnata di 3 kW, scenderebbe da 1434 a 1147 euro, con un calo pari a 287 euro sui base annua" afferma Marco Vignola, responsabile del settore energia dell'Unione Nazionale Consumatori. "In ogni caso l'emergenza sarebbe ben lungi dall'essere finita. Il prezzo della luce infatti sarebbe più del doppio rispetto al corrispondente periodo del 2021, quando la fattura sarebbe stata pari solo a 541 euro, ben 606 euro in meno" prosegue Vignola.