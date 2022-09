Bollette, piastre al posto dei fornelli a gas: un'idea per risparmiare

Gas e bollette, una proposta all'Europa per salvare famiglie e imprese dal caroenergia

E’ sempre difficile scrivere un articolo o un’opinione senza toccare la sensibilità di qualcuno soprattutto quando gli argomenti fanno riferimento diretto a Istituzioni o persone. Ho letto quanto dichiarato dalla Presidente della Commissione europea Ursula von del Leyen la quale ha glissato su una serie di proposte che dovrebbero venire direttamente dall’Unione Europea.

Una cosa che a molti non è piaciuta è il continuo rimandare di mese in mese una eventuale decisione sul PRICE CAP (price cap Metodo di regolazione dei prezzi dei servizi pubblici volto a vincolare il tasso di crescita di un aggregato di prezzi o tariffe) fonte Treccani.it e, se vogliamo aggiungere qualcos’altro, magari rivedere la quotazione del gas anziché al TTF usare quello di una qualsiasi borsa mondiale dove i prezzi sono notevolmente differenti. Ma la domanda che ne scaturisce è: perché?

Perché non vengono date motivazioni in merito al dilungare dei tempi e neanche vengono prese in considerazione le continue richieste di rivedere un mercato fatto di futures da quattro gatti? A questo punto dobbiamo veramente preoccuparci? E se non dobbiamo preoccuparci perché non ci diamo da fare per rimediare immediatamente a queste storture?

Il grafico illustra da quali fonti viene prodotta l’energia elettrica che consumiamo

Fotovoltaiconorditalia.it



Purtroppo dobbiamo constatare che il prezzo è parificato a quello del gas e ciò non ha senso, quindi che fare? Forse un modo ci sarebbe. Ammettiamo, per ipotesi, che si potesse sganciare il prezzo dell’energia elettrica da quella del gas, potremmo pensare di utilizzare al posto dei fornelli a gas che attualmente abbiamo in casa una piastra ad induzione. C’è differenza nei consumi?

Sì. In un anno un fornello a metano consuma l’equivalente di 1000 (mille) KWh, mentre una piastra ad induzione consuma 556KWh ossia 444 Kwh in meno! I conti fateli Voi. Ovviamente tutto ciò potrebbe essere applicato anche alle aziende che usano i fornelli a gas. Proposta: perché l’Europa non si prende in carico di questa opportunità? In Italia le famiglie sono circa 26.000.000, supponiamo che una piastra ad induzione costa mediamente 300 euro la spesa sarebbe di 7 miliardi e 800 milioni, mentre il risparmio sul gas ammonterebbe a 11 miliardi 544 milioni l’anno, con un attivo di 3 miliardi 744 milioni.

Possibile considerare una incentivazione per l’acquisto? Tutto ciò darebbe lavoro e fatturato alle aziende e un forte risparmio alle famiglie? Se la consideriamo una proposta fattibile sarebbe corretto applicare un bonus da scaricare sul costo al momento dell’acquisto. La domanda è perché deve sempre essere una persona qualsiasi a proporre soluzioni che mi sembrano molto semplici? Che cosa ci stanno a fare i super stipendiati cervelloni seduti sulle loro comode poltrone? Ho notato, come sempre e come Voi, che sono bravissimi ad inventare nuove tasse, allora perché non spremono il cervello per soluzioni applicabili? Ad impossibilia nemo tenetur. Nessuno è tenuto a fare l'impossibile, ma almeno applichiamoci.