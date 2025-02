Bollette, risparmiare è possibile con il bonus: così si spendono 500 euro in meno

Bollette, così si spendono 500 euro in meno. Come funziona il bonus del governo

Il 2025 è iniziato con un’ottima notizia per tutti i cittadini che potranno accedere al bonus sociale luce e gas: l’agevolazione, che consiste in uno sconto sulle bollette di importo variabile, è stata infatti prorogata dalla Legge di Bilancio e sarà attiva per tutto il nuovo anno. La Manovra 2025 non introduce novità in merito a requisiti, limiti ISEE e modalità di domanda, riconfermando quindi le disposizioni valide per il 2024.

Come funziona il bonus bollette? In sintesi, il bonus sociale per disagio economico – che coinvolge le utenze di luce, gas e acqua – è destinato alle famiglie con ISEE inferiore a 9.530 euro (o inferiore a 20.000 euro se ci sono almeno 4 figli a carico) ed è ottenibile in automatico in bolletta presentando semplicemente la DSU ai fini ISEE. Si può fare riferimento alla seguente tabella per avere un’idea degli importi previsti per le varie tipologie di famiglie, considerando che il bonus gas a uso riscaldamento varia in base alla zona climatica in cui è situata l’utenza:

A questa agevolazione si affianca inoltre il bonus elettrico per disagio fisico, destinato alle persone che necessitano di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita, indipendentemente dal loro ISEE. Per ottenerlo occorre fare domanda in Comune o tramite un CAF, presentando il certificato dell’ASL che attesti le condizioni di salute. L’importo annuale oscilla tra 168 C e 544 C, in base alla potenza del contatore e al consumo extra di energia richiesto dai macchinari.

Per tutti i cittadini che non hanno accesso a questi bonus, esistono altre vie per ridurre la spesa energetica? Una possibile soluzione arriva dall’Osservatorio di Switcho – il servizio 100% digitale e gratuito che aiuta i suoi utenti a risparmiare sulle spese di luce, gas, telefonia e assicurazione – secondo cui il cambio di fornitore potrebbe essere l’asso nella manica dei consumatori esclusi dal bonus. “Effettuare uno switch di luce e gas passando a una delle migliori offerte presenti ad oggi sul mercato libero” spiega Redi Vyshka, COO e co-founder “spesso permette di abbassare le bollette, arrivando in alcuni casi a ottenere risparmi che hanno poco da invidiare agli importi del bonus stesso. Considerando una fiamiglia di 3-4 persone dotata di un’ofifierta luce e gas in linea con la media di mercato, ad esempio, abbiamo stimato che è possibile risparmiare circa 360 € all’anno.” Logicamente, il risparmio potenziale cresce all’aumentare dei consumi: maggiori sono questi ultimi, più importante diventa assicurarsi di avere una buona offerta energetica. La seguente tabella presenta una stima del possibile risparmio ottenibile dai diversi nuclei familiari.



Il cambio di fornitore è un’operazione gratuita che può essere effettuata da tutti gli intestatari di forniture di energia elettrica o gas. È stato già evidenziato quanto possa risultare vantaggioso per gli utenti non beneficiari di bonus, ma va sottolineato che in alcuni casi anche le persone che ricevono il bonus sociale (classificati come clienti vulnerabili) possono risparmiare cambiando offerta.

Lo spiega ancora Vyshka: “Da diversi mesi ormai non si trovavano ofifierte del mercato libero più vantaggiose delle condizioni economiche proposte dal servizio di maggior tutela, a cui hanno accesso i clienti vulnerabili. Con il 2025, tuttavia, notiamo dei cambiamenti: ad oggi esistono alcune ofifierte luce e gas che possono aiutare a risparmiare, seppur ogni situazione vada valutata caso per caso in base ai consumi di ciascuna fiamiglia”.

Per questi clienti, infine, c’è anche la possibilità di passare nel Servizio a Tutele Graduali della luce fino al 30 giugno 2025. In ogni caso va ricordato che l’offerta che si sceglie di sottoscrivere non preclude mai la ricezione del bonus sociale.

In conclusione è bene sottolineare che, indipendentemente dal tipo di tariffa di cui si usufruisce, la mutevolezza del mercato e dei prezzi energetici rende complesso prendere la migliore decisione per le proprie forniture. Il consiglio, pertanto, è di affidarsi a servizi digitali e trasparenti – come quello di Switcho – in grado di consigliare se e quando conviene effettuare davvero un cambio, onde evitare di trovarsi con un’offerta peggiorativa rispetto a quella attuale.