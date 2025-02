Bollette in aumento, maxi rincari per le famiglie italiane. In Sardegna il conto più salato

Bollette in aumento: l'analisi di Facile.it sul 2024 e le differenze regionali tra luce e gas

Secondo l’analisi di Facile.it nel 2024 le famiglie italiane con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 791 euro per la bolletta della luce e 1.339 euro per quella del gas. Rispetto al 2023, a parità di consumi, la bolletta elettrica è stata più leggera del 6%, mentre quella del gas è aumentata del 3%.

«Guardando all’andamento degli indici vediamo che già dal secondo semestre dello scorso anno i prezzi delle materie prime sono tornati a crescere e il 2025 è iniziato con valori allarmanti che, secondo le previsioni, potrebbero aumentare ulteriormente», commentano gli esperti di Facile.it. «Per questo motivo, oggi più che mai, chi si trova nel mercato libero deve fare attenzione alla scelta del fornitore giusto, azione fondamentale per evitare di spendere più del dovuto».

L’andamento regionale della bolletta elettrica

L’analisi – realizzata tenendo in considerazione i consumi dichiarati di oltre 770.000 utenze – ha messo in evidenza che, tra luce e gas, lo scorso anno gli italiani hanno pagato, mediamente, 2.130 euro; ma in quali regioni si è speso di più?

Guardando alla sola bolletta elettrica, con un consumo medio a famiglia dichiarato pari a 2.677 kWh (corrispondente ad una bolletta di 903 euro), la Sardegna si conferma essere la regione italiana dove i consumi, e di conseguenza il conto finale, sono stati i più alti; nell’Isola, il saldo del contatore elettrico è arrivato a segnare il 14% in più rispetto alla media nazionale. Consumi così elevati, va detto, si spiegano almeno in parte con il fatto che in molte aree della regione non è attivo il riscaldamento con gas di città, situazione che spesso viene compensata utilizzando dispositivi elettrici con conseguenti forti impatti sui consumi.

Continuando a scorrere la graduatoria, al secondo posto si posiziona la Sicilia, dove lo scorso anno le famiglie hanno speso, in media, 848 euro a fronte di un consumo medio dichiarato pari a 2.445 kWh. Chiude il podio il Veneto, con una bolletta media pari a 833 euro (2.386 kWh).

Guardando alle regioni dove invece si è consumata meno energia, e quindi dove le bollette sono state più leggere, si trova, al primo posto, la Liguria, con spesa media arrivata ad “appena” 731 euro (a fronte di consumi medi pari a 1.974 kWh), seguita dal Molise (743 euro per 2.023 kWh) e dall’Abruzzo (757 euro per 2.078 kWh).

L’andamento regionale della bolletta del gas

Analizzando le bollette del gas 2024, la classifica cambia radicalmente. La regione con la bolletta più salata è stata l’Emilia-Romagna, dove lo scorso anno le famiglie hanno speso, in media, 1.613 euro, a fronte di consumi dichiarati pari a 1.232 Smc. Al secondo posto si posiziona il Friuli-Venezia Giulia, con una spesa media pari a 1.608 euro (consumi 1.228 Smc), mentre sul gradino più basso del podio, ancora una volta, si trova il Veneto, con una bolletta media annuale pari a 1.605 euro (1.225 Smc). Ai piedi del podio c’è la Lombardia, con una bolletta media pari a 1.599 euro e il Trentino-Alto Adige (1.566 euro). Le aree in cui, di contro, nel 2024 le bollette del gas sono state più leggere sono la Sicilia, dove i consumi dichiarati sono stati pari a 586 Smc con una bolletta annuale arrivata a 882 euro, la Campania (927 euro per 636 Smc) e la Calabria (990 euro per 669 Smc).