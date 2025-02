Superbonus, costi fuori controllo: un macigno da 124 miliardi sulle casse dello Stato

Il Superbonus e i costi fuori controllo: i nuovi dati Enea

A scriverlo fa quasi impressione: 124,1 miliardi di euro, oltre il 5% del pil italiano. È quanto è costato – al 31 dicembre 2024, il Superbonus 110% all’Erario. Una cifra spaventosa, pari a quattro manovre economiche, che ha ingessato i conti italiani proprio ora che ci sarebbe bisogno di soldi da destinare a scuole, ospedali, industria.

I dati presentati da Enea sono impietosi: a fronte di 497.782 edifici coinvolti (con un importo medio appena sotto i 250mila euro) lo Stato ha dunque dovuto mettere pesantemente mano al portafoglio per migliorare (si spera) 135mila condomini, 245mila villette e oltre 117mila unità immobiliari indipendenti.

A guidare la classifica la Lombardia, che ha realizzato interventi su 78.337 edifici per un costo totale di 23,45 miliardi di euro, con uno “scontrino” medio di poco meno di 300mila euro; sul secondo gradino del podio l’Emilia Romagna, dove i 44.564 edifici coinvolti hanno messo in piedi interventi che sono costati complessivamente 12,41 miliardi, per un prezzo medio di 278mila euro. A chiudere il podio il Lazio, che ha portato avanti interventi su 38.607 edifici, con un prezzo complessivo di 10,27 miliardi e 38.607 e uno “scontrino” medio di 266mila euro. A livello nazionale, complessivamente è stato realizzato il 95,7% dei lavori, con edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti che hanno quasi ultimato l’iter.