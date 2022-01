Bollette, stangata luce e gas. Possibilità di pagamento dilazionato in 10 mesi

Rincari bollette, il 50% pagabile in 10 mesi. Ma non per tutti

Per gli italiani presto, oltre all'emergenza sanitaria legata al Coronavirus, si aggiungerà anche quella per i costi delle bollette di luce e gas. Nonostante l'intervento per abbassare i prezzi da parte del governo, infatti, i rincari previsti sono altissimi. Dal primo gennaio - si legge sul Messaggero - sono scattati i nuovi incrementi di elettricità (+55%) e metano (+42%) per il primo trimestre dell'anno. Una stangata che senza l'intervento del governo sarebbe stata anche più forte. Rincari che seguono quelli di luglio (+10% per la luce e +15% per il gas) e ottobre (+30% e +14%). Il prezzo di riferimento dell'energia elettrica è ora di 46,03 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse. Solo 12 mesi fa la quotazione era meno della metà (20,06 centesimi).

Ma per i clienti che non riescono a pagare le bollette - prosegue il Messaggero - arriva la rateizzazione. Per calmierare in parte l'impennata dei prezzi di luce e gas il governo nella legge di Bilancio appena approvata ha stanziato 3,8 miliardi e previsto un fondo di un altro miliardo per consentire la diluizione dei pagamenti. La delibera dell'Arera, che recepisce quanto previsto dalla manovra, prevede per i clienti domestici che dovessero trovarsi in condizioni di morosità, la possibilità di rateizzare fino a 10 mesi e senza interessi i pagamenti richiesti nel periodo gennaio-aprile. Il piano stabilisce il pagamento della metà dell'importo totale nella prima rata e il restante 50% in rate di almeno 50 euro spalmato in un periodo che può arrivare a dieci mesi.

