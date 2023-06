Bollette, vittoria dei consumatori: cosa cambia adesso

"Ennesima vittoria contro le compagnie telefoniche sulla vicenda delle bollette da 28 giorni", ha spiegato Massimiliano Dona, presidente dell'Unione nazionale consumatori, commentando la decisione della Corte Ue in base alla quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Agcom, può imporre una periodicità minima per il rinnovo delle offerte commerciali e la fatturazione dei servizi di telefonia fissa e mobile.

"Ora l'Agcom deve applicare lo stesso principio contro le compagnie telefoniche che vogliono adeguare le loro offerte all'inflazione, vietando questa pratica. Infatti - afferma Dona - le fatture a 28 giorni ledevano, secondo l'Authority, 'il diritto della generalità degli utenti di disporre di informazioni complete e trasparenti al fine di confrontare le diverse offerte presenti sul mercato e operare scelte contrattuali consapevoli'".

Ebbene, "aggiornando le offerte all'inflazione diventa non difficile ma addirittura impossibile per il consumatore sapere se è più conveniente un prezzo leggermente più alto, ma fisso, rispetto a uno ora più basso, ma che poi sarà indicizzato, dato che nessuno può sapere quanto sarà l'inflazione in futuro. Quindi l'Agcom deve vietare questo nuovo abuso bello e buono delle compagnie telefoniche!" conclude Dona.