Bond a tasso zero, la fine di un'era: previsto a luglio il rialzo dalla Bce

Bond a interesse zero, la fine di un'era: previsto a luglio il rialzo della Banca Centrale Europea

Complici i rincari al consumo, le maggiori banche centrali hanno accelerato sulla strada del rialzo dei tassi. Prendiamo il caso della FED: dopo che lo scorso mese ha alzato i tassi per la prima volta dal 2018 (+25 punti base), il governatore Jerome Powell ha parlato qualche giorno fa della necessità di contrastare “assolutamente” l’inflazione americana, prospettando un rialzo dei tassi dello 0,5% nella riunione di maggio.

Anche in Europa, la stessa BCE, secondo il Senior Analyst di Swissquote Ipek Ozkardeskaya, potrebbe non aspettare troppo a lungo prima di aumentare i tassi di interesse per domare l’inflazione, nonostante Christine Lagarde abbia promesso un inasprimento graduale. Per l’analista, i contratti swap collegati ai tassi a breve termine dell’euro prezzano un aumento dei tassi di 75 punti base entro dicembre, suggerendo che la BCE potrebbe terminare gli acquisti di obbligazioni entro luglio e aumentare i tassi lo stesso mese per la prima volta, continuando quindi a salire a ogni riunione fino a dicembre, a meno che l’economia non subisca un grave shock.