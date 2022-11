Bonomi: "I soldi per l'energia finiscono a marzo. La manovra è senza visione"

Confindustria, Bonomi: "Il governo dica cosa succederà tra 4 mesi"

Carlo Bonomi è molto critico sulla manovra varata dal governo Meloni. Il capo degli industriali punta il dito soprattutto sul futuro: "I soldi per il caro bollette durano fino a fine marzo, poi chi lo sa. È una legge di bilancio a tempo - spiega Bonomi alla Stampa - giustamente, hanno concentrato due terzi degli interventi sul caro-energia, ma solo per quattro mesi. Bisognerà capire cosa succederà dopo. Oggi la legge di bilancio è prudente sui saldi, lo apprezziamo. Ma il primo aprile cosa ci aspetta? Questa manovra ha tre criticità. La prima è il tempo, la sua durata, cose a cui nessuno sembra pensare. Poi c’è la politica: è evidente che sono state prese decisioni per accontentare le diverse anime della maggioranza, e questo viene prima delle vere urgenze del paese. La terza è che manca di visione. Sulla lotta alla povertà, come su occupabilità e produttività".

"Ci sarebbe piaciuto per il caro bollette - prosegue Bonomi alla Stampa - più un intervento alla tedesca che il credito d’imposta sui costi energetici, ma va bene. Però sono fondi che finiscono a marzo. Se ad aprile puntano a nuove misure tutte in deficit, sarebbe meglio dirlo subito. Cuneo fiscale? Il mini-taglio aggiuntivo vale 46 euro lordi in più al mese ai dipendenti con meno redditi. Poco più di nulla. Serviva un taglio energico. La politica non si è assunta la responsabilità di farlo e coprirlo, ma offre nuovi forfait alle partite Iva. I soldi ci sono. La spesa pubblica supera i mille miliardi, riallocare qualche miliardo necessario a un taglio contributivo significativo non è impossibile. Se si fosse voluto incidere, si sarebbero trovati i mezzi. Inoltre c'è la flat tax che crea precarietà e penalizza i dipendenti".