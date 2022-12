Bonus 150 euro al via, a chi spetta e come fare domanda

Bonus 150 euro al via, ecco a chi spetta

Bonus 150 euro al via: l'Inps ha attivato la procedura per fare domanda. L’indennità una tantum prevista da decreto Aiuti ter è prevista per tutte quelle categorie di lavoratori, che non si trovano alle dirette dipendenze di un datore di lavoro privato al momento della richiesta. Ma nel dettaglio chi spetta il bonus 150 euro? Le domande per il bonus 150 euro possono essere presentate da un'ampia gamma di lavoratori, come i collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti di ricerca, dottorandi con borsa di studio, lavoratori stagionali, lavoratori intermittenti ed esperti dello spettacolo Questi lavoratori devono essere in possesso dei requisiti indicati nella circolare Inps 16 novembre 2022, n. 127.

Bonus 150 euro, come fare domanda