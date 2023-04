Bonus 150 euro aprile, nuova tranche in arrivo: ecco chi ci guadagna

Bonus 150 euro in arrivo anche ad aprile: la guida completa

Via libera a una nuova tranche del bonus 150 euro, il sostegno economico varato dal governo per aiutare famiglie e imprese ad affrontare una situazione economica (come quella odierna) minata da alta inflazione e incertezze. Un aiuto che sposa certamente una nobile causa, ma che spesso incontra tempi burocratici non proprio affidabili. Il tutto comporta numerosi ritardi nelle erogazioni. Il bonus da 150 euro è infatti attivo dallo scorso anno, ma alcuni cittadini non hanno ancora visto accreditato sul proprio conto corrente. Vediamo a chi spetta la nuova tranche, la seconda dopo l’avvio a novembre 2022.

Bonus 150 euro, a chi spetta