Bonus 200 euro autonomi: incentivi per 3 milioni di partite IVA

Bonus 200 euro autonomi: l'indennità viene estesa a 3 milioni di partite IVA con reddito fino a 35mila euro

Oggi con l'entrata in vigore del Decreto Aiuti bis, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, si estende il bonus 200 euro anche per gli autonomi. Per l'incentivo sono stati stanziati 600 milioni di euro, raggiunti grazie al rifinanziamento con 100 milioni del nuovo decreto. A beneficiare del bonus 200 euro autonomi saranno 3 milioni di partite IVA con redditi fino a 35mila euro suddivise in:

837mila commercianti

859mila artigiani

477mila professionisti iscritti alle casse private

216mila professionisti esclusivi

30mila coltivatori diretti

Le modalità di richiesta saranno probabilmente spiegate in modo dettagliato nei prossimi giorni.

Il bonus 200 euro è stato poi esteso a una platea più ampia di lavoratori dipendenti finora non coperti: 40mila cassintegrati e lavoratrici rientrate dalla maternità, 56mila dottorandi e assegnisti di ricerca, 148mila collaboratori sportivi e con decorezza dal primo luglio anche a 50mila pensionati. L'indennità per i lavoratori viene riconosciuta in via automatica attraverso il datore di lavoro nella prossima retribuzione di ottobre.