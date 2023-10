Bonus 3 mila euro per dipendenti con figli. Manca poco, ecco come richiederlo

Bonus 3 mila euro per dipendenti con figli, scadenza a dicembre: come ottenerlo

Inserito dal governo nel decreto Lavoro di maggio, il fringe benefit dal valore di tre mila euro potrà essere destinato dalle aziende ai lavoratori con figli a carico allo scopo di migliorare il potere di acquisto delle famiglie. Come riporta il Corriere, però, l’agevolazione ha valenza per un anno e andrà a esaurirsi a dicembre. Sempre che il governo non abbia intenzione di rinnovarla.

Come funziona il bonus

Prende il nome di “Bonus 3 mila euro”, anche se a tutti gli effetti si tratta di un fringe benefit. Ed essendo una forma di welfare aziendale, spetta al datore di lavoro decidere se concederlo o meno ai suoi impiegati. Il vantaggio consiste nella detassazione: su quella somma (3.000 euro), infatti, non saranno pagate tasse né da parte della società né da parte del lavoratore. Normalmente la soglia dei fringe benefit si attesta molto più in basso: 258,23 euro, al di sopra dei quali scatta il pagamento dell’Irpef. L’agevolazione, in questo caso, è scattata per fornire alle famiglie un sostegno nel pagamento delle bollette domestiche di energia elettrica, acqua e gas.

Come richiederlo

Come anticipato, essendo volontà del datore di lavoro se concedere il bonus o meno, l’unica cosa che può fare un potenziale beneficiario per ottenerlo è dichiarare al vertice dell’azienda il suo diritto a ricevere il fringe benefit esentasse fino a 3 mila euro. Come spiega il Corriere, non esiste una forma ufficiale per effettuare tale comunicazione.

All’interno di una coppia, se esistono le condizioni, ad esempio, entrambi i genitori potrebbero ricevere il fringe benefit fino a 3 mila euro. Il bonus, poi, sarà riconosciuto in busta paga. Si ricorda che la misura è confermata per il momento fino a dicembre 2023, quindi c’è ancora tempo per chiederlo alla propria azienda.